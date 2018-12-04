Tekirdağ'da Fetö Operasyonu

04 Aralık 2018 Salı 09:48



04 Aralık 2018 Salı 09:48

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen N.Ö, E.E. ve S.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.