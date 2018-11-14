Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen E.A. ve F.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:21