20 Kasım 2018, 09:23
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Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu

Tekirdağ

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, Türkmenistan uyruklu 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, Türkmenistan uyruklu 2 kişi yakalandı.


Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ NKÜ) öğrencisi 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Üniversiteye giden ekipler, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen Türkmenistan uyruklu 2 öğrenciyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Türkmenistan,Tekirdağ
20 Kasım 2018 Salı 09:23