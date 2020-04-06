Tekirdağ'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü'nce Tekirdağ başta olmak üzere Trakya bölgesi için verilen şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından şiddetli rüzgar Tekirdağ'da da etkili oldu.
06.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:08
Şiddetli rüzgar ilçelerde maddi hasar yaşanmasına neden olurken Marmara denizinde de dev dalgalar oluşturdu.
Tekirdağ'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Marmaraereğlisi ilçesinden denize açılan balıkçı motorları da denize açılamadı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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