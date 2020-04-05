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Tekirdağ'da fırtına etkili oldu

Tekirdağ'da fırtına etkili olduTEKİRDAĞ Marmara Ereğlisi ilçesinde hızı saatte 60 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

05.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:39
Tekirdağ 'da fırtına etkili oldu
TEKİRDAĞ Marmara Ereğlisi ilçesinde hızı saatte 60 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, gemiler açıkta demirledi.
Hava sıcaklığının en yüksek 8 derece olan Tekirdağ'da hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Marmara Ereğlisi ilçesinde 35 yıldır balıkçılık yapan Necmi Koç, fırtına nedeniyle denize açılamadıklarını söyledi. Koç, "Denize açılamıyoruz bugün fırtına nedeniyle. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler de var. Birer ikişer denize çıkıyorduk ancak bugün şiddetli fırtına nedeniyle çıkamadık? dedi.
Denizde bol balığın olduğunu söyleyen Koç, 'İnşallah bu virüste geçer kurtuluruz. Denize açılırız, millette rahat eder. Denizde balık var ama dışarı çıkma yasağı var elimizden bir şey gelmiyor. 100 balıkçı var burada, herkes mağdur. Yaşlı balıkçılarımız var olar evlerinden çıkamıyorlar. Gençlerimiz zaten ilgilenmiyor. Devletimizin bu işe bir el atması gerekiyor" dedi.
Fırtına nedeniyle birçok gemi Tekirdağ açıklarında demir attığı görüldü. Tekirdağ’da fırtına etkili oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Güncel

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Tekirdağ'da fırtına etkili oldu
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