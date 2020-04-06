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Tekirdağ'da fırtına nedeniyle çok sayıda gemi demir attı

Tekirdağ'da fırtına nedeniyle çok sayıda gemi demir attıTEKİRDAĞ'da saatte 80 kilometre hızla esen poyraz nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar, sahilleri sular altında bıraktı.

06.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:04
Tekirdağ 'da fırtına nedeniyle çok sayıda gemi demir attı
TEKİRDAĞ'da saatte 80 kilometre hızla esen poyraz nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar, sahilleri sular altında bıraktı. Fırtına nedeniyle Marmara Denizi açıklarında bekleyen yabancı bandrollü onlarca kuru yük gemisi ve tankerler demir attı.
Tekirdağ'da sabah saatlerinde hızla esen poyraz nedeniyle denizde 5 metre yüksekliğe ulaşan dev dalgalar sahilleri sular altında bıraktı. Saatte hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına deniz ulaşımında aksamalara neden olurken, Marmara Denizi açıklarında bulunan onlarca yük gemisi ve tanker rotalarını Tekirdağ sahillerine çevirerek demir atmak zorunda kaldı. Tekirdağ’da fırtına nedeniyle çok sayıda gemi demir attı

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel

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Tekirdağ'da fırtına nedeniyle çok sayıda gemi demir attı
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