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Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

21.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:26Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
'ın ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Havuzlar Mahallesi'ndeki üç katlı bir villaya fuhuş operasyonu düzenledi.
Operasyonda yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen N.C, T.T. ve İ.A. gözaltına alındı.
Ekipler zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 3 kadını İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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