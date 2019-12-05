Haberler » Güncel » Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi - Haber

Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

05.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:44Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi
'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 3 kadını yakaladı.
Tekirdağ Göç İdaresine teslim edilen kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Öte yandan, kadınlara yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan G.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:26 QNB Finansbank Yelken Takımı'ndan sonbahar trofesinde birincilik - Haber
14:25 Küre Dağlarında doğaseverler için yeni kamp alanı oluşturuldu - Haber
14:24 Malatya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı - Haber
14:24 Talabani'nin partisi KYB 21 Aralık'ta kongreye gidecek - Haber
14:19 Çarşamba'ya yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
13:54 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi - Haber
13:09 Erol Olçok'un ailesi: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
5.12.2019 14:27:05