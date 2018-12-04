Tekirdağ'da Gazeteciye Darp

Tekirdağ
'da gazeteci Osman Güneykaya
darbedildi.
Alınan bilgiye göre, Osman Güneykaya, otoparkta kimliği belirsiz kişilerce darbedildi. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan GÜneykaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tekirdağ Büyükşehir Gazeteciler Derneği, saldırıyı kınadı.
Dernekten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Saldırıda yaralanan değerli arkadaşımızın şahsında kendisine ve yakınlarıyla gazeteci arkadaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor ve ilimizin demokratik ve hoşgörülü yapısına gölge düşüren bu saldırıyı öncelikle nefretle kınıyoruz. Bu saldırıyı sadece Osman Güneykaya'nın şahsına değil, tüm basın camiasına hatta Tekirdağ halkına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin ve amaçlarının bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz. Ayrıca saldırı Osman Güneykaya özelinde özgür basına yapılan bir saldırıdır. Böyle bir saldırının gerçekleşmesi oldukça üzücü ve düşündürücüdür.Olayın aydınlatılması ve suçluların bulunup adalet önüne çıkarılabilmesi için herkes ve her kuruluşun üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyoruz. Kaba kuvvetle hiçbir sorunun çözülemeyeceği bilinmeli ve sorunlarımızı konuşarak çözme anlayışının üstün gelmesi konusunda çaba gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz."
Güneykaya,Tekirdağ
04 Aralık 2018 Salı 17:19