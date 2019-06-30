30.06.2019 16:46
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Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Tekirdağ

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirleneyen nedenle yangın çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirleneyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına müdahalesi sürüyor.
Ergene'nin Marmaracık Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye, Ergene, Çorlu ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, tesisten zaman zaman patlama sesleri yükseldi.
İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.


- Tekirdağ
Kaynak: DHA
Ergene , Tekirdağ , Güncel

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