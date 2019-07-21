Haberler» Güncel» Haber

Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi tedavi altına alındı.

21.07.2019 22:53 Tekirdağ
Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen 45 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Yedikleri dönerden zehirlendikleri ileri sürülen 45 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Hastaneye müracaat eden vatandaşların, sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amacıyla müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Tekirdağ, Hükümet, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:01   DHA DIŞ - Ukrayna'da seçimin galibi Zelenski'nin partisi
23:00   Demirci beldesinde yenilenen seçimi AK Parti adayı kazandı
22:57   Trafikteki kavga cep telefonu kamerasında
22:55   Gıda zehirlenmesi şüphesi
22:55   Milliler Avrupa şampiyonu
22:53   Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesi
22:51   Meteorolojiden Çarşamba günü için sağanak yağış uyarısı!