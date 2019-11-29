Haberler » Güncel » Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi - Haber

Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi.

29.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:16Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi
'ın ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi.
Yusuf Şenel Ortaokulunda sınıf öğrencileri, saat 11.30 sıralarında öğretmenleri için "Öğretmenler Günü" kutlaması yaptı.
Öğrenciler, evlerinden getirdikleri yiyeceklerden yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Bunun üzerine öğrencilerden 5'i ambulansla, 16'sı da öğretmenleri tarafından gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:52 Kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı
16:52 İzmir kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı
16:52 Hdp önündeki eylemde 88'inci gün
16:52 'Kapadokya'da betona hayır' etkinliği
16:47 Pazarlar'da halk toplantısı
16:32 İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu: Ucuz kahramanlık
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
29.11.2019 16:53:45