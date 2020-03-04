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Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 30 öğrenci taburcu edildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 30 öğrenci taburcu edildi.

04.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:44Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 30 öğrenci taburcu edildi
'ın ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 30 öğrenci taburcu edildi.
Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda kermes düzenlendi.

Kermesteki yiyeceklerden yiyen 30 öğrencide, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.

Öğrenciler, öğretmenlerinin vermesi üzerine okula gelen ambulans ve özel araçlarla gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

4.03.2020 19:05:14