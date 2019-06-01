Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Tekirdağ'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 168 düzensiz göçmen yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Ergene ve Saray ilçelerinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Çalışmalar kapsamında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 168 yabancı uyruklu yakalandı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu arada, kaçak geçişe aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.