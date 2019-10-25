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Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu Göçmenlerin Meriç Nehri'ni şişme botla geçecekleri belirlenirken, göçmenlerle birlikte yakalanan 1 organizatör tutuklandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 25 kaçak...

25.10.2019 18:36
Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
Göçmenlerin Meriç Nehri'ni şişme botla geçecekleri belirlenirken, göçmenlerle birlikte yakalanan 1 organizatör tutuklandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 25 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı yaptığı düşünülen G.R. yönetimindeki araç, Kırklareli ve Tekirdağ polis ekiplerinin koordinesinde İstanbul istikametinden Edirne istikameti yönüne giderken takibe alındı. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri şüpheli transit aracı dün saat 11.40'da Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla Kazımdirik Mahallesi'nde durdurdu. Aracın sürücüsü G.R. ile 2'si kadın toplam 25 kaçak göçmen gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada yarım ton kapasiteli bir lastik şişme bot, kürekler ve göçmenlere ait sırt çantaları bulundu. Yakalanan Filistin, Suriye, Bangladeş, Yemen, Mısır ve Lübnan uyruklu göçmenler sınır dışı edilmek üzere Kayı'daki Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edilirken, şüpheli G.R. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheli, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak, Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Meriç Nehri, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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