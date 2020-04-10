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Tekirdağ'da gönüllüler ve belediye ekipleri "can dostlar" için sokaklara mama bıraktı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayvan koruma görevlileri ve besleme gönüllüleri ile sokak hayvanlarını besleme odaklarına mama bırakıyor.

10.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:14
Tekirdağ'da gönüllüler ve belediye ekipleri
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayvan koruma görevlileri ve besleme gönüllüleri ile sokak hayvanlarını besleme odaklarına mama bırakıyor.
Belediye ekipleri, besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından çalışmalarını artırdı.
Gönüllü vatandaşlar ve ekipler belirlenen beslenme odaklarındaki mama haznelerini doldurdu.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri sokak hayvanları için mama dağıtımına devam edecek.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da bu süreçte sokak hayvanlarının daha çok düşünülmesi gerektiğini ifade ederek, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden bu yana çevre ve hayvan haklarına saygılı bir belediye olmuştur. Hem dünya hem de Türkiye olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde sokakta yaşayan dostlarımızı da unutmamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel
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