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Tekirdağ'da gürültü cinayeti

TEKİRDAĞ'da, sokakta 'gürültü' yüzünden çıkan tartışmada Cevdet Karaca, Mersin Can Akçil'i (23), bıçaklayarak öldürdü.

06.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:37 Tekirdağ'da gürültü cinayeti

TEKİRDAĞ'da, sokakta 'gürültü' yüzünden çıkan tartışmada Cevdet Karaca, Can Akçil'i (23), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez ilçesi Zafer Mahallesi Kırklar Tekkesi Sokak üzerinde meydana geldi. Mersin Can Akçil ve arkadaşı E.K., sokak üzerinde sohbet etmeye başladı. Aynı sokakta oturan L.K. ve akrabası L.Ş., evlerinden çıkıp, ikiliyi gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Uyarının ardından başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Cevdet Karaca, yeğenleri olan L.K. ve L.Ş.'nin kavga ettiğini görünce evden aldığı ekmek bıçağıyla yanlarına indi.

Yaşanan arbede sırasında Cevdet Karaca, Mersin Can Akçil'i göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere düşen Akçil, verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akçil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Cevdet Karaca, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaca, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Süleymanpaşa, Tekirdağ, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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