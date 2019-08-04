Haberler» Güncel» Haber

Tekirdağ'da hafif ticari araç su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

04.08.2019 16:14 Tekirdağ'da hafif ticari araç su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu-Tekirdağ kara yolu fabrikalar mevkisinde, Okan Akçay idaresindeki 39 SY 862 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki su kanalına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Akçay hayatını kaybetti.
Araçta bulunan Büşra T. ise Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Akçay'ın cenazesi, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ, Çorlu, Araç, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:00   Honduras'daki dang humması salgını
16:59   Otomobil, kamyona ve bariyerlere çarptı; anneanne öldü, dede- torun yaralı
16:59   ANTALYA Alanya'da nemden bunalan sahile koştu
16:58   Sarıoğlan'da çıkan yangında, 6 küçükbaş telef oldu
16:58   HDP'li belediyeden ağaç katliamı
16:58   Ceviz ağacı, otomobilin üzerine devrildi
16:58   Karapınar'da uyuşturucu operasyonu