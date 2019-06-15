15.06.2019 20:08
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Tekirdağ'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
Mehmet Yüksel idaresindeki 06 BZ 2723 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Başar'ın kullandığı 59 S 0131 plakalı minibüs, Kırkkepenekli Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler Yüksel ve Başar'ın yanı sıra minibüsteki yolculardan 13'ü ile hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Sağlık ekiplerince Tekirdağ ve Muratlı Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA
Mehmet Başar, Muratlı, Tekirdağ, Güncel

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