Tekirdağ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 10 yaralı

TEKİRDAĞ'da iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi Topağaç mevkiinde meydana geldi. Hamza O. idaresindeki 34 BVN 410 plakalı hafif ticari araç, Kumbağ istikametine giderken, karşı yönden gelen Ahmet T.'nin kullandığı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak, ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle tatilcilerin yoğun olarak kullandığı Kumbağ karayolu kent merkezine doğru bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından karayolu açılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.