Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tekirdağ'da hayvanlar için her gün sokaklara mama ve su bırakılıyor

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayvanseverlerin ilgilenemediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için kedi evleri ile köpek besleme odaklarına her gün mama ve su takviyesi yapıyor.

08.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:37
Tekirdağ'da hayvanlar için her gün sokaklara mama ve su bırakılıyor
Tekirdağ 'da Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayvanseverlerin ilgilenemediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için kedi evleri ile köpek besleme odaklarına her gün mama ve su takviyesi yapıyor.
Belediye ekipleri, besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından çalışmalarını artırdı.
Kedi evleri, mama dağıtım noktaları ve beslenme odaklarına ek mama takviyesi yapan ekipler, ayrıca şehrin farklı noktalarında bulunan mamamatiklerin de temizliğini gerçekleştirip dezenfekte etti, mama ve su haznelerini doldurdu.
"Mama ve su desteğini artırdık"
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, her canlının değerli olduğunu hatırlattı.
Belediyenin tüm ekiplerinin virüsle mücadele kapsamında aralıksız çalıştığını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:
"Devletimizin aldığı bazı tedbirler kapsamında insanların sosyalleştiği kafe, kahvaltı salonları, restoranlar gibi yerler geçici süreliğine kapatıldı. Kapanan bazı yerler sokak hayvanlarını artan yemekleriyle besliyorlardı. Maalesef o canlar yemeksiz kalacaktı. Harekete geçip her gün yaptığımız mama ve su desteğini arttırarak sokak hayvanlarımıza sahip çıktık."

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ'da hayvanlar için her gün sokaklara mama ve su bırakılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt’ta doğal gaz patlamasının meydana geldiği daire harabeye döndü Haberler
Esenyurt'ta doğal gaz patlamasının meydana geldiği daire harabeye döndü
Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge
Korkunç iddia: Harvard’lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin’e sattı Haberler
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:19: Polisi gören hırsız, çaldığını bırakıp kaçtı - Haber 14:19: FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki yapılanması davası Yargıtay'da bozuldu - Haber 14:18: FETÖ'NÜN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YAPILANMASI DAVASI YARGITAY'DA BOZULDU - Haber 14:18: BEYLİKDÜZÜ'NDE HASTANEDE YANGIN HAREKETLİLİĞİ - Haber 14:18: Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit (3) - Haber 13:55: İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 13:19: Son dakika: Tükiye’nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Enerji Santrali hızla yükseliyor - Ekonomi 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber