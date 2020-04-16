Tekirdağ'da hileli ürün satan 6 işletme tespit edildi
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri taze ürünlerin arasına çürük ürünleri de karıştırarak satış yaptığı tespit edilen 6 işletmeye idari işlem uygulandı.
16.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:02
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını ile mücadelede denetimler gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, paketli taze gıda (yaş sebze-meyve) satışı yapan 60 işletmede denetim gerçekleştirdi.
Halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde satış yaptığı tespit edilen 6 işletmeye idari işlem uygulandı.
Denetimlerin artarak devam edeceği belirtilirken, taze gıda satışında genelgelere aykırı satış yapanların Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre yaptırıma uğrayacaklarının altı çizilerek işletmeler uyarıldı.
Kaynak: AA
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