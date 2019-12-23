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Tekirdağ'da hindi üreticileri satışlardan memnun

Yeni yıla sayılı günler kala Tekirdağ'da hindi satışlarında hareketlilik yaşanıyor.

23.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:04 Tekirdağ'da hindi üreticileri satışlardan memnun
Yeni yıla sayılı günler kala 'da hindi satışlarında hareketlilik yaşanıyor.
ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde hindi üreticiliği yapan Kadir Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl satışlardan çok memnun olduğunu söyledi.
Yaklaşık 20 yıldır hindi yetiştirdiğini ifade eden Ermiş, ilk defa bu yıl hindilerinin satışını erkenden tamamladığını belirtti.
Bu yıl yetiştirdiği 200 hindiyi de sattığını anlatan Ermiş, "Bu yıl gerçekten hindinin çok güzel bir piyasası var. Önceki yıllarda hindide bu kadar büyük talep olmamıştı. Hindinin canlı kilogram satış fiyatı şu an 21 ile 25 lira arasında değişiyor. Her yıl yüksek sayıda hindiyi yılbaşı öncesi piyasaya süren yetiştiriciler, ellerindeki hindileri satamadıkları için, bizleri arayıp satmakta yardım etmemizi isterlerdi. Bu yıl tam tersine biz onları arayarak hindi yollayın satalım diyoruz." diye konuştu.

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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