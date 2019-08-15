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Tekirdağ'da hırsızlık

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk Telekom'a ait bakır kabloları çalmaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

15.08.2019 15:31 Tekirdağ'da hırsızlık
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk Telekom'a ait bakır kabloları çalmaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kızılpınar Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait bakır kabloları çalmak isteyen Furkan P., İsmail B. ve Doğan Ç. demir kesme makası ile kabloları keserek kaçmak isterken Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine yakalandı.
Üzerlerindeki kablolar ve demir makasıyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Türk Telekom, Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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