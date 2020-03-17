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Tekirdağ'da hırsızlık için girdikleri trafoda akıma kapılan 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hırsızlık için girdikleri elektrik trafosunda akıma kapılan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

17.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:02
Tekirdağ'da hırsızlık için girdikleri trafoda akıma kapılan 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı
Tekirdağ 'ın Hayrabolu ilçesinde hırsızlık için girdikleri elektrik trafosunda akıma kapılan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.
Aydınevler Mahallesi'nde tarladaki elektrik trafosuna hırsızlık için giren R.D. ve Y.G. akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri R.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli Y.G. ise kendi imkanlarıyla gittiği Hayrabolu Devlet Hastanesinde polis kontrolünde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel

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