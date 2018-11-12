Tekirdağ'da Hükümlü ve Tutukluların Eserleri Sergilendi

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:03



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:03

Tekirdağ'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hükümlü ve tutukluların cezaevinde yaptığı eserlerin bulunduğu serginin açılışı gerçekleştirildi.Kentteki bir alış veriş merkezinde açılan sergiden hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan çini, bakır, el işi ürünleri, bornoz, yüz, nevresim takımları ayakkabı, resim ve gümüş takıların yer aldığı yaklaşık 300 ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürünlerin cezaevinde yatmakta olan hükümlü ve tutuklular tarafından yapıldığını belirtti.Bu uygulama ile mahkumların el becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Gül, şunları kaydetti:"Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisindeki hükümlü ile tutuklular ve bunlarla beraber diğer ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutukluların iş kolları faaliyeti kapsamında cezaevlerinde üretmiş oldukları ürünlerin bir kısımı burada sergileme fırsatımız oldu. Buradaki temel amacımız hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması. Buradaki satıştan elde edilecek gelir de tamamen kendilerine gidecek. Aynı zamanda bu faaliyetlerle de ileride cezaevinden tahliye olduklarında, çıktıklarında kendilerine bir iş kolu yaratmış olacaklar. Bu manada tüm cezaevi personelimize ve müdürlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Güzel bir çalışma güzel bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Tüm halkımızı buraya davet ediyorum."Sergi 18 Kasım'a kadar devam edecek.