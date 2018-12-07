Tekirdağ'da "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri" Uygulaması

Tekirdağ
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından "Huzurlu Parklar
ve Okul Önleri" uygulaması yapıldı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların dinlenebilmesi, spor yapabilmesi, çocukların arkadaşları ile hoşça vakit geçirip oyun oynayabilmesi, toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren kişilerin tespit edilip yakalanması, aranan şahısların ve araçların yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve diğer şube müdürlükleri ile eş zamanlı olarak polis sorumluluk alanında uygulama gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında, bin 104 şahıs, 94 park, 144 okul önü ve çevresi, 54 umuma açık yer, kontrol edildi.
Aranan 4 şahıs yakalanırken, 2 iş yerine idari işlem yapılıp, bir servis aracına trafik yönünden işlem yapılarak, 1 araç trafikten men edildi.
Yapılan denetimler sonucu idari ve trafik yönünden 11 araca toplam 2 bin 38 lira idari para cezası kesildi.
07 Aralık 2018 Cuma 14:22