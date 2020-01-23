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Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

23.01.2020 00:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 01:14Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
'ın ilçesinde husumetli iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Öztrak Caddesi Köşem mevkisinde karşılaşan husumetli iki ailenin bireyleri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan 2'si ağır 5 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralılardan Celil Taşkıran, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
İki aile arasında 9 Ocak'ta çıkan bıçaklı kavgada da 4 kişi yaralanmıştı.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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