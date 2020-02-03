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Tekirdağ'da iki araç çarpıştı 1 ölü, 4 yaralı

Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıTEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada İsmet Açıcı, öldü, 4 kişi de yaralandı.

03.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:19
Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada İsmet Açıcı, öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Ergene'nin Velimeşe-Yanıkağıl karayolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Pala yönetimindeki 59 TG 488 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen İsmet Açıcı'nın kullandığı 52 HK 364 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmet Açıcı olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Eryılmaz, Mehmet Akyüz, Mustafa Pala, Emre Doğan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden İsmet Açıcı'nın cansız bedeni itfaiye tarafından otomobil içinden çıkarılarak, Çorlu Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tekirdağ'da iki araç çarpıştı 1 ölü, 4 yaralı

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Kaynak: DHA


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