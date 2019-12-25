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Tekirdağ'da iki araçta 18 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sürücülerinin polisin "dur" ikazına uymayıp kaçtığı iki araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

25.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:48 Tekirdağ'da iki araçta 18 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesinde sürücülerinin polisin "dur" ikazına uymayıp kaçtığı iki araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edirne istikametine iki araçla göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler şüphelendikleri araçları Aydınlıkevler Mahallesi'nde durdurmak istedi.
Polisin "dur" ikazına uymadan kaçan sürücülerin kullandığı iki araç kovalamacanın ardından, Uzunköprü ilçesi yolunda durduruldu.

Araçlarda yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Eritre, Pakistan, Bangladeş uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sürücüler F.Ç. ve İ.Ç. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Uzunköprü, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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