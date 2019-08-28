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Tekirdağ'da iki ayrı operasyonda 36 göçmen yakalandı

Tekirdağ'da iki ayrı operasyonda 36 göçmen yakalandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı noktada yabancı uyruklu 36 göçmen yakalandı.

28.08.2019 10:32
Tekirdağ'da iki ayrı operasyonda 36 göçmen yakalandı
Tekirdağ'da iki ayrı operasyonda 36 göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı noktada yabancı uyruklu 36 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi mevkiinde Şok uygulaması yapan ilçe jandarma ekibi bir otobüsü durdurdu. Yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya planladığı belirlenen 32 Pakistan uyruklu göçmen ve 1 organizatör gözaltına alındı.
Olayın ardından 32 göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer operasyonda ise, Haliç Mahallesi ile Yaylagöne Mahallesi mevkiinde bir minibüsü durduran jandarma ekipleri, göçmen olduğu tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Tekirdağ'da iki ayrı operasyonda 36 göçmen yakalandı

Jandarma, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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