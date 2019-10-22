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Tekirdağ'da iki grup arasında kavga: 1 ölü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

22.10.2019 10:26Tekirdağ'da iki grup arasında kavga: 1 ölü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Kazak Gölü sahilinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan Gökalp Öncel, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili G.A. ve B.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. tutuklandı, G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çerkezköy, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Kaynak: AA

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