Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı çatışma: 2 polis yaralı

TEKİRDAĞ'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

22.04.2020 02:22 | Son Güncelleme: 22.04.2020 02:23
TEKİRDAĞ'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma müdahale etmek üzere olay yerine giden ve çatışmanın ortasında kalan 2 polis memuru hafif yaralandı. Polis her iki guptan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Olay, bu gece yarısı merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nin Bahar Sokak üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 5 yıl önce Recep Koşan'ın pompalı tüfekle Erdal Pirbudak'ı vurarak öldürmesi üzerine, iki aile arasında husumet başladı. İki ailenin fertleri bu gece yarısı tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açarak, çatıştı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada açılan iki ateş arasında kalan polis memurları E.Y. ile Y.A., pompalı tüfekle açılan ateşte saçmaların isabet etmesi üzerine hafif yaralanırken, bulundukları araca da saçmalar isabet etti.
Polislerin yaralanması üzerine bölgeye Özel Harekat timlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin müdahalesiyle iki grup arasındaki çatışma sonlandırılırken, olay karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ve evlerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 tüfek ele geçirildi.
Mahallede sıkı güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Tekirdağ’da iki grup arasında silahlı çatışma: 2 polis yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Gaziantep Belediyesi’nin koronavirüs tablosuyla yaptığı ’esprili’ paylaşıma tepki yağdı Haberler
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Türkiye’den Fransız Bakan’ın skandal açıklamasına sert tepki Haberler
Türkiye'den Fransız Bakan'ın skandal açıklamasına sert tepki
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru’nun bıraktığı bileklik dikkat çekti Haberler
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti
Türkiye’nin yardımına muhtaç İngiltere’de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un’un durumu çok ağır Haberler
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır
Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı çatışma: 2 polis yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:50: Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşı Manisa'daki yurtta karantinaya alındı - Haber 04:46: Tunus-Libya arasında mal giriş çıkışlarına "koronavirüs" düzenlemesi - Haber 04:41: Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşı Trabzon'a getirildi (2) - Haber 04:36: Adana'da kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü - Haber 03:46: Amerikan hazır gıda zinciri Chipotle'ye rekor ceza - Haber 00:45: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı - Haber 19:05: Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi - Haber 19:03: Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi - Haber 18:45: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak - Haberler 15:12: Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü - Haberler 10:44: Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak - Haber