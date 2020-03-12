Tekirdağ'da iki hastane korona virüse karşı referans hastane ilan edildi
Sağlık Bakanlığı tarafından Tekirdağ'da iki hastane korona virüse karşı referans hastane ilan edildi.
12.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:21
Sağlık Bakanlığı tarafından Tekirdağ 'da iki hastane korona virüse karşı referans hastane ilan edildi.
Tekirdağ Valiliğinde düzenlenen korona virüsü bilgilendirme toplantısına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Yıldırım, korona virüsün dünyanın pek çok yerinde görülmesine rağmen Türkiye'de daha yeni yeni görülmeye başlandığını ifade ederek, "Bu da dışarı ile teması bulunan kişiler aracılığı ile oldu. Onun için de tedbirler biraz daha artırıldı. Yurt dışına çıkışlarda kısıtlamalar getirildi. Bir takım büyük ve kalabalık toplantılar da ertelendi. Buna bağlı olarak bizim de ertelediğimiz toplantılar var. Korona virüsü bilgilendirme toplantısı korona yüzünden iptal edilmemeliydi. Bunu mutlaka yapmalıyız ki sizleri bilgilendirelim. İlimizde şuana kadar herhangi bir vaka tespit edilmedi, inşallah bundan sonra da olmaz" dedi.
Vali Yıldırım, "Tekirdağımızda iki tane hastane Sağlık Bakanlığımız tarafından referans hastane olarak belirlendi. Bir tanesi Süleymanpaşa'da bulunan Tekirdağ Devlet Hastanesi, bir tanesi de Çorlu'da bulunan Çorlu Devlet Hastanesi. Bunlar referans hastane olarak belirlendi" diye konuştu.
Toplantıda daha sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Becerir ve Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Dr. Haci Bayram Zengin bilgiler verdi. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ Valiliğinde düzenlenen korona virüsü bilgilendirme toplantısına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Yıldırım, korona virüsün dünyanın pek çok yerinde görülmesine rağmen Türkiye'de daha yeni yeni görülmeye başlandığını ifade ederek, "Bu da dışarı ile teması bulunan kişiler aracılığı ile oldu. Onun için de tedbirler biraz daha artırıldı. Yurt dışına çıkışlarda kısıtlamalar getirildi. Bir takım büyük ve kalabalık toplantılar da ertelendi. Buna bağlı olarak bizim de ertelediğimiz toplantılar var. Korona virüsü bilgilendirme toplantısı korona yüzünden iptal edilmemeliydi. Bunu mutlaka yapmalıyız ki sizleri bilgilendirelim. İlimizde şuana kadar herhangi bir vaka tespit edilmedi, inşallah bundan sonra da olmaz" dedi.
Vali Yıldırım, "Tekirdağımızda iki tane hastane Sağlık Bakanlığımız tarafından referans hastane olarak belirlendi. Bir tanesi Süleymanpaşa'da bulunan Tekirdağ Devlet Hastanesi, bir tanesi de Çorlu'da bulunan Çorlu Devlet Hastanesi. Bunlar referans hastane olarak belirlendi" diye konuştu.
Toplantıda daha sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Becerir ve Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Dr. Haci Bayram Zengin bilgiler verdi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel
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