Menü
Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ'da iki hastane korona virüse karşı referans hastane ilan edildi - Güncel

Tekirdağ'da iki hastane korona virüse karşı referans hastane ilan edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Tekirdağ'da iki hastane korona virüse karşı referans hastane ilan edildi.

12.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:21
Tekirdağ'da iki hastane korona virüse karşı referans hastane ilan edildi
Sağlık Bakanlığı tarafından Tekirdağ 'da iki hastane korona virüse karşı referans hastane ilan edildi.

Tekirdağ Valiliğinde düzenlenen korona virüsü bilgilendirme toplantısına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Yıldırım, korona virüsün dünyanın pek çok yerinde görülmesine rağmen Türkiye'de daha yeni yeni görülmeye başlandığını ifade ederek, "Bu da dışarı ile teması bulunan kişiler aracılığı ile oldu. Onun için de tedbirler biraz daha artırıldı. Yurt dışına çıkışlarda kısıtlamalar getirildi. Bir takım büyük ve kalabalık toplantılar da ertelendi. Buna bağlı olarak bizim de ertelediğimiz toplantılar var. Korona virüsü bilgilendirme toplantısı korona yüzünden iptal edilmemeliydi. Bunu mutlaka yapmalıyız ki sizleri bilgilendirelim. İlimizde şuana kadar herhangi bir vaka tespit edilmedi, inşallah bundan sonra da olmaz" dedi.

Vali Yıldırım, "Tekirdağımızda iki tane hastane Sağlık Bakanlığımız tarafından referans hastane olarak belirlendi. Bir tanesi Süleymanpaşa'da bulunan Tekirdağ Devlet Hastanesi, bir tanesi de Çorlu'da bulunan Çorlu Devlet Hastanesi. Bunlar referans hastane olarak belirlendi" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Becerir ve Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Dr. Haci Bayram Zengin bilgiler verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi Güncel
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı