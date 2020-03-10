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Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu

Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ'da yürütülen doğal gaz arama çalışmalarında iki noktada daha doğal gaz bulundu.

10.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:52
Tekirdağ 'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
TEKİRDAĞ - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ'da yürütülen doğal gaz arama çalışmalarında iki noktada daha doğal gaz bulundu.
Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğalgaz buldu. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO, Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonunda doğal gaz buldu. Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi. Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Tekirdağ, Genel
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