Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Daha önce Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde doğal gaz keşfeden TPAO, yürüttüğü çalışmalar kapsamında Tekirdağ'da iki farklı kuyuda daha doğal gaz buldu.
10.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:02
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Tekirdağ 'da yürütülen doğal gaz arama çalışmalarında iki noktada daha doğal gaz bulundu.
PINARCA MAHALLESİNDE KEŞFEDİLDİ
Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğal gaz buldu.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ŞEBEKEYE DOĞAL GAZ VERİLECEK
Yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO, Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonunda doğal gaz buldu. Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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