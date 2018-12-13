Tekirdağ'da İki Otomobil Çarpıştı 3 Yaralı

Tekirdağ
'da iki otomobil çarpıştı 3 yaralı
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tekirdağ- İstanbul
karayolunun 15'inci kilometresinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Tekirdağ istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği belirlenmeyen 59 ZK 508 plakalı otomobil döneceği kavşağı kaçırınca geri manevra yapmak istedi. Bu sırada aynı yönde seyreden Suat Kaya
'nın kullandığı 59 B 4526 plakalı otomobil, geri manevra yapan otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile 15 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü. Manevra yapan otomobilde bulunan adı öğrenilemeyen sürücü ile Aladdin Tiftik ve Sertaç Ercan yaralanır, çarpan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen kaza kırım, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otomobilden çıkarılarak götürüldükleri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan karayolu araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:56