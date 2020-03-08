Menü
Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı - Güncel

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

08.03.2020 10:54
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Tekirdağ karayolunun Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malkara yönüne giden Yıldırım Kocapınar (27) yönetimindeki 34 BLU 730 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hamza Akdeniz (36) yönetimindeki 27 AAY 015 plakalı otomobile çarptı. Akdeniz'in otomobili yoldan çıkıp ters dönerken, diğer otomobil ise tarlaya girdi. Kazada, Yıldırım Kocapınar ile Hamza Akdeniz eşi Ayşe Gül (28), çocukları Ömer Asaf (4), Zeliha (10) ve Mertcan Akdeniz (8) ile Adeviye Balcı (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan Malkara - Tekirdağ karayolu, araçların çekilmesinin ve yolun temizlenmesinin ardından kısa süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

'OTOMOBİL BİRDEN KARŞI ŞERİDE GEÇİP BİZE VURDU'

Otomobilin karşı şeritten geçip aracına çarptığını söyleyen Hamza Akdeniz, "Kazanın nasıl olduğunu anlayamadım. Şok olduk. Otomobil karşı şeritten geçti, geldi, bize vurdu, fırlattı attı bizi" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Tekirdağ, Malkara, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu Güncel
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi Güncel
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu Güncel
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti Güncel
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti