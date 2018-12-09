Tekirdağ'da İki Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ
'ın Muratlı
ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muratlı'dan Lüleburgaz
istikametine giden Mehmet Z. idaresindeki 59 NE 269 plakalı tır, Büyükkarıştıran
mevkisinde karşı yönden gelen Deniz Ş'nin kullandığı 34 SN 9616 tır ile çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan yaralı sürücü Mehmet Z, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik akışı Muratlı-Lüleburgaz yolunda bir süre tek şeritten sağlandı.
Lüleburgaz,Muratlı,Tekirdağ
09 Aralık 2018 Pazar 13:58