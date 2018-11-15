Tekirdağ'da İklim Değişikliği Çalıştayı

15 Kasım 2018 Perşembe 13:14



15 Kasım 2018 Perşembe 13:14

Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı dahilinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin proje sahibi olduğu "Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon İçin Kapasite Artırımı" çalıştayı yapıldı.Kentte bir otelde gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını yapan, Büyükşehir Belediyesi Tarım Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, projeyi çok önemsediklerini söyledi.Aslan, çalıştay kapsamında yapılan çalışmalarının sonuçlarının mart ayı sonunda açıklanacağını belirtti.Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu da çalıştay sonunda çok olumlu sonuçlar alacaklarını aktardı.Konukcu, Trakya bölgesinin alan olarak Türkiye'nin yüzde 3'ünü kapsadığını belirterek, "Trakya, Türkiye için de bir cazibe merkezidir. Neden cazibe merkezi? Çünkü Trakya, sanayisi, tarımı, ticareti bir lojistik merkezi olması nedeniyle cazibe merkezidir. Türkiye'nin en yoğun dördüncü sanayi bölgesi Trakya'dır. Türkiye ekonomisine katkısı yüzde 35'lerdedir." diye konuştu.Trakya'nın sürekli göç alan bir bölge olması nedeniyle bazı olumsuzlukların da yaşandığını ifade eden Konukcu, şunları kaydetti:"Nüfus yoğunluğu her yıl artmaktadır. Bunun neticesinde çarpık şehirleşme artış göstermekte. Tarım alanlarınında amaç dışı kullanımı artmakta, dolayısıyla doğal kaynaklar üzerindeki baskı her geçen gün artmaktadır. Bu etkilerden sonra bölgenini cazibe ve var olan potansiyelinin devam edip etmeyeceği tartışılır duruma geldi. Proje tamamlandığı zaman hizmet edeceği genel çerçeve; iklim değişikliğine karşı arazi ve su kaynaklarının sürdürebilir kullanımını, tarımsal üretim alanlarının taşkınlardan etkilenmesini en aza indirilmesi için paydaşların kapasitesinin arttırılmasıdır."