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Tekirdağ'da ilçeler arası toplu taşıma sadece çalışanlar için yapılacak

Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçeler arası belediye toplu taşıma araçlarının belirlenen saatlerde sadece çalışanlar için sefer yapacağını bildirdi.

08.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:54
Tekirdağ'da ilçeler arası toplu taşıma sadece çalışanlar için yapılacak
Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçeler arası belediye toplu taşıma araçlarının belirlenen saatlerde sadece çalışanlar için sefer yapacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulunca, koronavirüs salgınını engelleyerek vatandaşların hayatını korumaya yönelik, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların talimatları doğrultusunda yeni kararlar alındı.

Buna göre seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.
İlçeler arası belediye toplu taşıma araçları sabah 06.00-09.00, akşam 17.00-19.00 saatleri arasında sadece çalışanlar için sefer yapacak ve bu durum güvenlik birimlerince kontrol edilecek.
Toplu taşıma araçlarında yolcular arasında "sosyal mesafe kuralına" dikkat edilecek.
Kırsal mahallelerden "pazar" amacıyla ilçe merkezlerine gelip giden araçlar yol üzeri kırsal mahallelerden yolcu alma ve indirme işlemi yapamayacak.
Araç ruhsatlarında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edilecek, araç içerisindeki yolcu oturma şekli, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.
Toplu taşıma araçlarında çalışanlar ve yolcular tarafından maske takılması zorunlu olacak.
Yol kontrollerinde yolcuların seyahat izin belgesi ve maskesi olup olmadığı denetlenecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel
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