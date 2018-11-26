Tekirdağ'da İş Yerinden Hırsızlık

Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Pınarça Mahallesi'nde bir emlakçı dükkanına giren iki kişi, dizüstü bilgisayar çalarak kayıplara karıştı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili yaptığı teknik takip sonucu B.Ö, ve B.D, isimli hırsızların kimlik tespitini yaptı.
Şüpheliler, çaldıkları bilgisayarı başka birine sattıktan hemen sonra jandarma tarafından yakalandı.
Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden B.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Ö, serbest bırakıldı.
Çalınan bilgisayar ise sahibine teslim edildi.
Kapaklı,Tekirdağ
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:14