Tekirdağ'da işçi servisi yandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda seyir halinde olan işçi servis minibüsü bir anda yanmaya başladı.

Tekirdağ'da işçi servisi yandı
27.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:44
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda seyir halinde olan işçi servis minibüsü bir anda yanmaya başladı. İşçilerin kısa sürede tahliye ettiği minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu - Ergene karayolu Çırak Bayırı yakınlarındaki tank nizamiye mevkiinde meydana geldi. Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri Çorlu ilçesine taşıyan 59 S 3080 plakalı servis minibüsü, çırak bayırı mevkiine geldiği sırada sürücü araçtan dumanlar yükseldiğini fark etti. Servisi yolun kenarına çeken sürücü, işçileri araçtan tahliye etti. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olay anında minibüste olan ve yaşananları anlatan işçiler bir anda araçtan duman çıktığını ve araçtan indiklerini söyledi. Bazı işçiler de olayı yakınlarına haber vererek herhangi bir yaralanma söz konusu olmadığını belirterek endişelenmemelerini istedi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Çorlu, İşçi, 3. Sayfa, Haber

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