Haberler » Güncel » Tekirdağ'da işlenen cinayetin zanlısı 14 yıl sonra yakalandı - Haber

Tekirdağ'da işlenen cinayetin zanlısı 14 yıl sonra yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 14 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı.

02.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:10Tekirdağ'da işlenen cinayetin zanlısı 14 yıl sonra yakalandı

'ın ilçesinde 14 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı.

Tekirdağ ile Çorlu emniyet müdürlükleri ekipleri, Kaya Haydar Kaya'nın (43) 2005 yılında Muhittin Mahallesi Kocaağa Sokağı'nda iş yerinden çıkarak aracına binmeye çalışırken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili özel ekip oluşturdu.

Ekipler, gerçekleştirdiği titiz çalışma sonucu bazı adreslere düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden katil zanlısı S.K, tutuklandı. Diğer şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Haydar Kaya, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11 Fırat Nehri'ne kamyonet devrildi, sürücüsü aranıyor - Haber
17:10 CHP'li Öztrak: Adil Öksüz'ün yeri biliniyorsa gereği yapılmalıdır - Haber
17:10 Eski eşinin öldürdüğü Ayşe Tuba, dilekçesinde 'Yalçın'dan korkuyorum' yazmış - Haber
17:10 Falezlerden ölüme atladığı anlar görüntülendi - Haber
17:10 Türkiye tarafından onarılan okulda ders başı yapıldı - Haber
17:05 Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti - Haber
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? - Haber
16:52 Cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:28 HDP, cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Haber
17:05 Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti
17:03 Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
2.12.2019 17:17:58