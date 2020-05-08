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Tekirdağ'da jandarmadan drone ile trafik denetimi

Tekirdağ'da, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla jandarma drone ile trafik denetimi yaptı.

Tekirdağ'da jandarmadan drone ile trafik denetimi
08.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:40
Tekirdağ'da, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla jandarma drone ile trafik denetimi yaptı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, jandarma motosikletli trafik timleri ve Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri, Topağaç mevkisinde drone ile denetim gerçekleştirdi.
Jandarma, denetimde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evdeyim, trafik kuralları aklımda" ve "Trafikte her yıl daha iyiye" sloganıyla araçları kontrol ederek, trafik kuralları ve koronavirüs salgını konusunda bilgilendirme yaptı.
Yolcu minibüslerinde yüzde 50 yolcu kapasitesi ile seyrek oturma düzenleri kontrol edildi. Çocukları olan ailelere çeşitli hediyeler verildi.
Denetimlerde maske, el dezenfektanı ve trafik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Trafik kazalarının, can kayıplarının ve yaralanmaların en aza indirilmesi için uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trafik Haftası, Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Haber

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