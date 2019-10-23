Haberler » Güncel » Tekirdağ'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi

Tekirdağ'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi

Tekirdağ'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildiTekirdağ'da Marmara Denizi'nin çeşitli noktalardan kaçak avlanan 2 ton akivades midyesi ele geçirildi.

23.10.2019 18:31
Tekirdağ'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi
Tekirdağ'da Marmara Denizi'nin çeşitli noktalardan kaçak avlanan 2 ton akivades midyesi ele geçirildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bir araçla kavak avlanan midyelerin satışa götürüldüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçak midyelerin taşındığı kamyonetin plakasını belirleyerek, geçiş güzergahında önlem aldı.
Polisin, Beyazköy civarında durdurduğu 22 AN 551 plakalı kamyonette yapılan aramada, 2 ton akivades midyesi ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 şüpheliye 1380'er lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen canlı midyeler polis tarafından denize bırakıldı.
Tekirdağ'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:17 Cumhurbaşkanı erdoğan, bahçeli'yi ziyaret etti-ek
19:17 Teröristler, metal örtüleri sivillerin yaşadığı mahallelere döşemiş
19:17 Spor tff yönetimi'nden vali yerlikaya'ya ziyaret
19:17 Spor başakşehir, wolfsberger maçına hazır
19:17 Elindeki çikolatayı hiç bırakmadı
19:15 Avcılar'da kapalı semt pazarında 3 metreden düşen kadın ağır yaralandı
19:15 Sivas yolda bulduğu yılanı yakalayıp yetkililere teslim etti
23.10.2019 19:18:14