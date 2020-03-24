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Tekirdağ'da, kaçak etil alkol üreten depoya polis baskını

Tekirdağ'da, kaçak etil alkol üreten depoya polis baskınıTEKİRDAĞ'da polisin bir depoya düzenlediği baskında, kaçak yollarla izinsiz üretilen etil alkol, sahte rakı ve kolonya yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

24.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:47
Tekirdağ 'da, kaçak etil alkol üreten depoya polis baskını
TEKİRDAĞ'da polisin bir depoya düzenlediği baskında, kaçak yollarla izinsiz üretilen etil alkol, sahte rakı ve kolonya yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınında, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacını fırsat bilerek, merdiven altı sahte üretim yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Muratlı ilçesindeki bir depoda kaçak ve sahte üretim yapıldığını belirledi. Depoya baskın yapan polis ekiplerinin yaptığı aramada, çok sayıda 5 litrelik bidonlara doldurulmuş satışa hazır sahte etil alkol, 59 adet 50 mili litre şişelerde dezenfektan, 120 litre ayrıştırılmış ve seyreltilmiş rakı yapımında kullanılan alkol, 2 hassas terazi, 100 litre gliserin, çok sayıda sahte etiket ve hologram, çok sayıda hayvansal ve bitkisel ürün ve üretiminde kullanılan şişe ve medikal malzeme ele geçirildi.
Operasyonda kimya teknikerleri oldukları belirtilen Günal A., Gökhan A., gözaltına alındı.
Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, 'Ülkemizi de etkisi altına alan (COVID 19) korona virüsü salgını nedeniyle piyasada artan dezenfektan ve kolonyaya olan talebin etil alkol talebini artıracağı piyasada etil alkol bulunabilirliğin azalmasına bağlı olarak merdiven altı tabir edilen yasa dışı üretimin önlenmesine ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalara sıkı bir şekilde devam ediyoruz" denildi.
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Tekirdağ’da, kaçak etil alkol üreten depoya polis baskını

Kaynak: DHA

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Tekirdağ'da, kaçak etil alkol üreten depoya polis baskını
Etiketler : Tekirdağ, Güncel

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