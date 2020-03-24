Tekirdağ'da kaçak etil alkol ve dezenfektan üreten 2 kimyager yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda kaçak etil alkol ve dezenfektan üreten 2 kimyager gözaltına alındı.
24.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:48
Tekirdağ 'da düzenlenen operasyonda kaçak etil alkol ve dezenfektan üreten 2 kimyager gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir depo, ev ve araçta, 5 litrelik bidonlara doldurulmuş satışa hazır etil alkol, 59 şişe dezenfektan, 120 litre ayrıştırılmış ve seyreltilmiş alkol, 2 hassas terazi, 100 litre gliserin, çok sayıda sahte etiket, hologram, şişe ve medikal malzeme ele geçirdi.
Kaçak üretim yaptığı belirlenen kimya teknikerleri G.K. ve G K. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir depo, ev ve araçta, 5 litrelik bidonlara doldurulmuş satışa hazır etil alkol, 59 şişe dezenfektan, 120 litre ayrıştırılmış ve seyreltilmiş alkol, 2 hassas terazi, 100 litre gliserin, çok sayıda sahte etiket, hologram, şişe ve medikal malzeme ele geçirdi.
Kaçak üretim yaptığı belirlenen kimya teknikerleri G.K. ve G K. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA