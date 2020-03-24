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Tekirdağ'da kaçak etil alkol ve dezenfektan üreten 2 kimyager yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda kaçak etil alkol ve dezenfektan üreten 2 kimyager gözaltına alındı.

24.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:48
Tekirdağ'da kaçak etil alkol ve dezenfektan üreten 2 kimyager yakalandı
Tekirdağ 'da düzenlenen operasyonda kaçak etil alkol ve dezenfektan üreten 2 kimyager gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir depo, ev ve araçta, 5 litrelik bidonlara doldurulmuş satışa hazır etil alkol, 59 şişe dezenfektan, 120 litre ayrıştırılmış ve seyreltilmiş alkol, 2 hassas terazi, 100 litre gliserin, çok sayıda sahte etiket, hologram, şişe ve medikal malzeme ele geçirdi.
Kaçak üretim yaptığı belirlenen kimya teknikerleri G.K. ve G K. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Tekirdağ, Güncel

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