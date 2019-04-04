Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu

Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 13 bidon etil alkol ve 70 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Çorlu KOM Grup Amirliği ve Çorlu İstihbarat Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı içki ve el yapımı içki getirileceği bilgisi üzerine 1 ikamet ve 1 araçta arama yapıldı.Yapılan aramalarda 22 litrelik bidonlarda toplamda 300 litre etil alkol, 70 şişe gümrük kaçağı alkol, 1 adet tüfek ve tüfeğe ait 2 adet fişek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 3 fişek ele geçirildi.Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ