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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 570 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

19.07.2019 20:10 Tekirdağ
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 570 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenler Mahallesi'nde, M.K'nin, çiftlik evinde kaçak alkollü içki üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda, adreste yapılan aramada 600 litre viski, 350 litre rakı, 120 litre şarap, bin 500 litre rakı yapımı için damıtılmaya bırakılmış şıra ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K'nin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Tekirdağ, Ergene, Güncel

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